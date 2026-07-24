Vergunning aangevraagd voor Open Monumentendagen in Breda

Er is een evenementenvergunning aangevraagd voor de Open Monumentendagen in Breda. Deze vinden plaats op diverse locaties in de stad van 12 september tien uur 's ochtends tot 13 september vijf uur 's middags.

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De aanvraag voor de vergunning is op 2 juli 2026 binnengekomen en heeft kenmerk Z2026-005081. De gemeente Breda moet nog een besluit nemen over de aanvraag. Tijdens de Open Monumentendagen worden verschillende monumenten in de gemeente opengesteld voor publiek.

Hoewel de plannen niet ter inzage liggen, kan iedereen die belang heeft binnen twee weken reageren op de aanvraag. Het evenement biedt een kans om de rijke geschiedenis van Breda te ontdekken en te beleven op unieke locaties.