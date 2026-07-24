Woonhuisvergunning verleend in Soerendonk

De gemeente Cranendonck heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woonhuis aan Armilla in Soerendonk. Het besluit is op 22 juli 2026 genomen.

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De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op de locatie Armilla, kadastraal bekend als Maarheeze G 1208. Geïnteresseerden kunnen de stukken op afspraak inzien bij het gemeentehuis.

Belanghebbenden hebben tot 3 september 2026 de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente Cranendonck. Bezwaar kan schriftelijk of digitaal worden ingediend, waarbij een digitale handtekening vereist is.