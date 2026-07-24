Vergunningsaanvraag steiger Stratumsedijk Eindhoven stopgezet

De aanvraag voor een vaste steiger aan de Stratumsedijk in Eindhoven is stopgezet. Het besluit is op 22 juli 2026 verstuurd.

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In Eindhoven heeft de afdeling die vergunningen en toezicht behandelt, besloten om een aanvraag voor het plaatsen van een vaste steiger aan de Stratumsedijk niet verder te behandelen. Deze beslissing is op 22 juli 2026 verzonden.

De betreffende aanvraag ging over het gebruik van openbare ruimte voor het plaatsen van een steiger. Vanaf het moment van verzending ligt de beslissing ter inzage op het Inwonersplein van het stadhuis in Eindhoven. Mensen die direct betrokken zijn bij deze beslissing hebben zes weken de tijd om schriftelijk bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders.