Nescafé mag proeven organiseren op 18 Septemberplein

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven heeft Nescafé toestemming gekregen om proeverijen te organiseren met hun Ready to Drink blikjes. De vergunning is verleend op 22 juli 2026.

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Nescafé heeft groen licht gekregen om een promotionele standplaats in te richten op het 18 Septemberplein. Dit betekent dat voorbijgangers daar de Ready to Drink blikjes kunnen uitproberen. De vergunning is verleend door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Het besluit hierover is op 22 juli 2026 verzonden. Mensen die direct belang hebben bij dit besluit, hebben zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Dit bezwaar moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven.