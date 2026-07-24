Vergunning aangevraagd voor snoeien van wilgen bij Laaggemaal Rietpad Zuid

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om vier wilgen te snoeien bij Laaggemaal Rietpad Zuid in Den Bosch. De aanvraag betreft het kandelaberen, een speciale snoeimethode, van de bomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kandelaberen van de wilgen is geregistreerd onder kenmerknummer 079619647242. Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat er eerst een besluit moet worden genomen over de aanvraag.

Sinds begin dit jaar maakt de gemeente Den Bosch voor bekendmakingen geen gebruik meer van de app Omgevingsalert. Inwoners van 25 jaar en ouder die hun e-mailadres bij de overheid hebben geregistreerd, ontvangen wekelijks een e-mail met relevante bekendmakingen via overheid.nl. Wie deze berichten nog niet ontvangt, kan zich aanmelden op de website van de overheid.