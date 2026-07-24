Rosmalen wil zes bomen verplanten voor nieuwe bushaltes

In Rosmalen is een vergunning aangevraagd voor het verplanten van zes bomen in verband met de aanleg van nieuwe bushaltes. Deze aanvraag betreft de locatie de Hoven.

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De gemeente is voornemens om zes bomen te verplaatsen om ruimte te maken voor de bouw van bushaltes. Deze aanvraag is ingediend voor de locatie de Hoven in Rosmalen en heeft kenmerknummer 079619647502.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag. Eerst moet er een besluit worden genomen door de gemeente. Belangrijke informatie over vergunningen wordt niet langer via de Omgevingsalert app verspreid, maar via de website overheid.nl. Hier kunnen inwoners zich aanmelden voor e-mailupdates over bekendmakingen in hun omgeving.