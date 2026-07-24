Vergunningsaanvraag voor verbouwing Chopinlaan in Rosmalen

Op Chopinlaan 7 in Rosmalen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het doorbreken van een dragende muur op de begane grond en het uitbreiden van de garage.

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De aanvraag betreft het adres Chopinlaan 7 in Rosmalen, waar plannen zijn om een dragende muur te doorbreken en de garage uit te bouwen. Dit is in lijn met de kenmerknummer 079619646806. Op deze aanvraag kan nog geen bezwaar worden gemaakt, omdat er eerst een besluit moet worden genomen.

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