Beslistermijn verlengd voor markiezen Brede Haven Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Brede Haven 40 verlengd. Het gaat om de aanvraag voor het plaatsen van markiezen aan de voorgevel. De nieuwe uiterste beslisdatum is 1 september 2026.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit, specifiek het plaatsen van markiezen, waarvoor de gemeente Den Bosch heeft besloten de beslissingstijd met zes weken te verlengen. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619418646.

Een belangrijke verandering vanaf 1 januari 2026 is dat de gemeente geen gebruik meer maakt van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder, die hun e-mailadres hebben geregistreerd bij overheid.nl, ontvangen wekelijks een e-mail met bekendmakingen. Aanmelden voor deze service kan via de website van de overheid.