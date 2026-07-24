Mobiel puinbreken op Gevlochtsebaan in Heusden aangekondigd

Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. heeft een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de Gevlochtsebaan 7 in Heusden. Dit zal plaatsvinden gedurende acht werkdagen tussen 4 augustus en 18 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft deze melding ontvangen op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en slooppuin op de locatie zelf met een machine wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Voor deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen.