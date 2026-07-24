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Mobiel puinbreken op Gevlochtsebaan in Heusden aangekondigd
Vandaag om 09:41 • Aangepast vandaag om 09:54
Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. heeft een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de Gevlochtsebaan 7 in Heusden. Dit zal plaatsvinden gedurende acht werkdagen tussen 4 augustus en 18 oktober 2026.
Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft deze melding ontvangen op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en slooppuin op de locatie zelf met een machine wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Voor deze melding is het niet mogelijk om bezwaar in te dienen.
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