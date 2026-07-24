Oeps! Dorian is net te vroeg voor de Via Frikandella

De Via Frikandella in het Brabantse Vianen is voor veel deelnemers een van de hoogtepunten van de route. Vandaag liggen er ruim 13.000 frikandellen klaar om de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse van een hartige snack te voorzien.

Voor Dorian liep het net even anders. Hij passeerde de Via Frikandella nog voordat de eerste frikandellen waren gebakken. De vrijwilligers lieten hem gelukkig niet met lege handen verder lopen. Even later kreeg hij alsnog de allereerste frikandel van de dag.