Navigatie overslaan
Ontdek
VIERDAAGSE

Oeps! Dorian is net te vroeg voor de Via Frikandella

Vandaag om 09:37
Dorian heeft de eerste frikandel van de dag op de Via Frikandella in Vianen (foto: Jasper Stads).
Dorian heeft de eerste frikandel van de dag op de Via Frikandella in Vianen (foto: Jasper Stads).

De Via Frikandella in het Brabantse Vianen is voor veel deelnemers een van de hoogtepunten van de route. Vandaag liggen er ruim 13.000 frikandellen klaar om de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse van een hartige snack te voorzien.

Profielfoto van Rowan Krause
Geschreven door
Rowan Krause

Voor Dorian liep het net even anders. Hij passeerde de Via Frikandella nog voordat de eerste frikandellen waren gebakken. De vrijwilligers lieten hem gelukkig niet met lege handen verder lopen. Even later kreeg hij alsnog de allereerste frikandel van de dag.

 

Volg de hele dag alles over de Nijmeegse Vierdaagse in ons liveblog. Alle verhalen vind je ook op onze themapagina.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.