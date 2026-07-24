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Nieuwe schapenstal en werktuigenstalling in Kaatsheuvel goedgekeurd

Vandaag om 09:43 • Aangepast vandaag om 09:54

De gemeente heeft toestemming gegeven voor de bouw van een schapenstal en een stalling voor werktuigen aan de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel. De vergunning is op 22 juli 2026 verleend.

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De goedkeuring betreft de locatie aan Roestelbergseweg 1 C in Kaatsheuvel. Hier mogen nu een schapenstal en een stalling voor werktuigen worden gebouwd. De aanvraag voor deze bouwvergunning is geregistreerd onder het nummer 2024122300924.

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