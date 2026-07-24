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Nieuwe schapenstal en werktuigenstalling in Kaatsheuvel goedgekeurd
Vandaag om 09:43 • Aangepast vandaag om 09:54
De gemeente heeft toestemming gegeven voor de bouw van een schapenstal en een stalling voor werktuigen aan de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel. De vergunning is op 22 juli 2026 verleend.
De goedkeuring betreft de locatie aan Roestelbergseweg 1 C in Kaatsheuvel. Hier mogen nu een schapenstal en een stalling voor werktuigen worden gebouwd. De aanvraag voor deze bouwvergunning is geregistreerd onder het nummer 2024122300924.
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