Gerichte gehandicaptenparkeerplaats in Kaatsheuvel toegewezen

In Kaatsheuvel is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan een bewoner van de Nieuwe Zandschel. Dit besluit is genomen door de gemeente Loon op Zand en wordt op vrijdag 24 juli 2026 officieel bekendgemaakt.

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De gemeente Loon op Zand heeft besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te richten bij de Nieuwe Zandschel in Kaatsheuvel. De aanvraag kwam van een bewoner die al een gehandicaptenparkeerkaart heeft en maximaal honderd meter te voet kan afleggen zonder hulp. Een WMO-consulent heeft de noodzaak voor de parkeerplaats bevestigd. De locatie biedt geen eigen parkeermogelijkheden voor de aanvrager.

Om de parkeerplaats te markeren, wordt een speciaal verkeersbord geplaatst met het kenteken van het voertuig van de aanvrager. Dit besluit is onderdeel van de inspanningen om de toegankelijkheid voor gehandicapte weggebruikers te verbeteren en is afgestemd met de lokale politie. De volledige details van het besluit zijn in te zien bij Het Klavier in Kaatsheuvel.