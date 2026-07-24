Jeffrey hoopt dat zijn vriendin er niet met een militair vandoor gaat

Jeffrey is zijn vriendin aan het aanmoedigen. Zij loopt de Nijmeegse Vierdaagse samen met twee andere vriendinnen. "Ik ben heel erg trots op haar. Het zijn echte doorzetters. Ze hebben één missie en dat is veel plezier maken en finishen.

Hij moedigt ze aan met zijn vader en moeder en een box met muziek. "En dit bordje. Ze dragen millitairen op hun rug. Ik zei nog tegen haar dat ze niet achter de militairen aan moet zitten tijdens het lopen. Ik vond dit wel grappig om te maken met AI", lacht hij.

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