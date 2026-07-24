Navigatie overslaan
Ontdek
VIERDAAGSE

Jeffrey hoopt dat zijn vriendin er niet met een militair vandoor gaat

Vandaag om 09:48
Jeffrey moedigt zijn vriendin aan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
Jeffrey moedigt zijn vriendin aan tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Jeffrey is zijn vriendin aan het aanmoedigen. Zij loopt de Nijmeegse Vierdaagse samen met twee andere vriendinnen. "Ik ben heel erg trots op haar. Het zijn echte doorzetters. Ze hebben één missie en dat is veel plezier maken en finishen.

Profielfoto van Rowan Krause
Geschreven door
Rowan Krause

Hij moedigt ze aan met zijn vader en moeder en een box met muziek. "En dit bordje. Ze dragen millitairen op hun rug. Ik zei nog tegen haar dat ze niet achter de militairen aan moet zitten tijdens het lopen. Ik vond dit wel grappig om te maken met AI", lacht hij.

Volg de hele dag alles over de Nijmeegse Vierdaagse in ons liveblog. Alle verhalen vind je ook op onze themapagina.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.