Beslistermijn verlengd voor sportcentrum in Ravenstein

Burgemeester en wethouders van Ravenstein hebben de beslistermijn voor de uitbreiding van een sport- en fitnesscentrum aan 't Kolkske verlengd. Bezwaar maken is niet mogelijk.

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De plannen voor het uitbreiden van het sport- en fitnesscentrum aan 't Kolkske 9 in Ravenstein moeten langer wachten op een beslissing. De gemeente heeft aangegeven dat de beslistermijn is verlengd. Dit betekent dat er meer tijd nodig is om een definitief besluit te nemen over de aanvraag met kenmerk CLZ-00023871.

Belangstellenden die de stukken willen inzien, kunnen een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags via het telefoonnummer 14 0412.