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Beslistermijn verlengd voor aanbouw in Berghem
Vandaag om 09:51
De gemeente Berghem heeft de beslistermijn voor een aanbouw op Haam 2 verlengd.
Op het adres Haam 2 in Berghem is een aanvraag ingediend voor de bouw van een aanbouw en opbouw. De gemeente heeft besloten de termijn voor het nemen van een beslissing hierover te verlengen. Dit betekent dat de uiteindelijke beslissing later komt dan oorspronkelijk gepland.
Belangstellenden kunnen de aanvraagstukken inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt, telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.
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