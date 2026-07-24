Beslistermijn verlengd voor aanbouw in Berghem

De gemeente Berghem heeft de beslistermijn voor een aanbouw op Haam 2 verlengd.

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Op het adres Haam 2 in Berghem is een aanvraag ingediend voor de bouw van een aanbouw en opbouw. De gemeente heeft besloten de termijn voor het nemen van een beslissing hierover te verlengen. Dit betekent dat de uiteindelijke beslissing later komt dan oorspronkelijk gepland.