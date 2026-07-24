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Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor grasveld in Oss

Vandaag om 09:51

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet voor activiteiten op het grasveld tussen de Bourgondiëstraat en Kasteel. De aanvraag werd op 22 juli 2026 ingediend.

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De ontheffing zou van toepassing zijn op 13 september 2026. Of de ontheffing wordt verleend, is nog niet bekend. Bezwaar maken is niet mogelijk.

Wie de aanvraagstukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.

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