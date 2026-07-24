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Melding veehouderijactiviteiten Lage Mierde bekendgemaakt
Vandaag om 09:58
Het bedrijf Bewust Rundvlees V.O.F. in Lage Mierde heeft een melding ingediend voor activiteiten volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding betreft onder meer het opslaan van diesel en kleinschalig tanken.
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een melding ontvangen van het bedrijf Bewust Rundvlees V.O.F. aan de Neterselsedijk 12a in Lage Mierde. De melding, ingediend op 23 juni 2026, betreft activiteiten als het opslaan van diesel, kleinschalig tanken en het gebruik van dierenverblijven.
Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, waardoor er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Voor deze melding zijn de zaaknummers Z-2026-010708, Z-2026-010707 en Z-2026-010709 gekoppeld.
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