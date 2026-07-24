Advertentie
Vergunning verleend voor woningbouw in Lage Mierde
Vandaag om 09:58
De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning met bijgebouw aan Draaiboom 58 in Lage Mierde. De vergunning is op 22 juli 2026 verstrekt.
Met de verleende omgevingsvergunning mag de bouw van start gaan op het adres Draaiboom 58 in Lage Mierde. Dit betreft een buitenplanse activiteit, wat betekent dat de plannen afwijken van het bestaande bestemmingsplan. Het kenmerk voor deze aanvraag is 16674467.
De gemeente publiceerde het besluit om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie