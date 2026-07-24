Vergunning aangevraagd voor dakrenovatie in Schijndel

Op 22 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het renoveren en isoleren van een dak aan de Parallelweg in Schijndel.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag ontvangen en deze zal volgens de gebruikelijke procedure worden behandeld. Het betreft een pand aan de Parallelweg 11 in Schijndel. Binnen acht weken na ontvangst zal er een besluit worden genomen, met de mogelijkheid om deze termijn met zes weken te verlengen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3599. Voor meer informatie of bij vragen, kan contact worden opgenomen met de gemeente Meierijstad via het e-mailadres [email protected].