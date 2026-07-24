Meierijstad: Loods in Erp wordt mantelzorgwoning

De gemeente Meierijstad heeft op 22 juli 2026 een aanvraag ontvangen om een loods op Hesselereind 4 in Erp te verbouwen tot mantelzorgwoning. De aanvraag wordt behandeld volgens de gangbare procedure.

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De verbouwing van de loods naar een mantelzorgwoning in Erp is vastgelegd onder zaaknummer OW-2026-3584. De gemeente heeft doorgaans acht weken om een besluit te nemen, met een mogelijkheid tot verlenging met zes weken. Mocht de gemeente extra informatie van de aanvrager nodig hebben, kan de termijn worden opgeschort.