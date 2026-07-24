Elf nieuwe woningen gepland in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van elf woningen aan de Achter de Kerk in Sint-Oedenrode. Deze aanvraag werd ingediend op 21 juli 2026 en wordt beoordeeld volgens de standaardprocedure.

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De geplande woningen komen op de adressen Achter de Kerk 1 tot en met 7 (oneven) en 2 tot en met 14 (even) in Sint-Oedenrode. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3552.

De beoordeling van de aanvraag vindt doorgaans plaats binnen acht weken na ontvangst. De gemeente kan deze periode eenmalig verlengen met zes weken of opschorten indien aanvullende informatie nodig is. Na beoordeling neemt de gemeente een definitief besluit over de bouwvergunning.