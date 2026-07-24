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Wijziging veehouderij Schijndelse Heide in Sint-Oedenrode gemeld
Vandaag om 10:00
De gemeente Meierijstad heeft een melding ontvangen over het wijzigen van een veehouderij aan de Schijndelse Heide in Sint-Oedenrode. Deze melding is op 21 mei 2026 binnengekomen.
De melding betreft een wijziging van de veehouderij op het adres Schijndelse Heide 7. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026052100236 en het zaaknummer is Z/505918.
Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding, zo laten burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad weten.
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