Wijziging veehouderij Schijndelse Heide in Sint-Oedenrode gemeld

De gemeente Meierijstad heeft een melding ontvangen over het wijzigen van een veehouderij aan de Schijndelse Heide in Sint-Oedenrode. Deze melding is op 21 mei 2026 binnengekomen.

Gevonden voor jou

De melding betreft een wijziging van de veehouderij op het adres Schijndelse Heide 7. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026052100236 en het zaaknummer is Z/505918.

Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding, zo laten burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad weten.