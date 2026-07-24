Gemeente Meierijstad wil vijf nieuwe woningen bouwen in Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van vijf woningen aan de Hildegard von Bingenstraat in Sint-Oedenrode. Dit gebeurde op 21 juli 2026.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en wordt beoordeeld door de gemeente. Het plan betreft de bouw van vijf woningen op de adressen Hildegard von Bingenstraat 1 tot en met 5. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen, maar deze periode kan één keer worden verlengd met zes weken als dat nodig is.

De aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer OW-2026-3568. Voor vragen of verdere correspondentie kunnen belangstellenden dit nummer gebruiken. De bouwplannen zijn onderdeel van de reguliere procedures voor omgevingsvergunningen.