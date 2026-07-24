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Etten-Leur verkoopt grond aan Enexis voor transformatorstation
Vandaag om 10:00
De gemeente Etten-Leur heeft bekendgemaakt dat zij voornemens is om twee percelen grond te verkopen aan Enexis. Deze gronden worden gebruikt voor de bouw van een transformatorstation.
De gemeente Etten-Leur wil een koopovereenkomst sluiten met Enexis voor de verkoop van twee stukken grond, elk ter grootte van ongeveer 31 vierkante meter. De percelen, gelegen nabij Haansberg 76 en Haansberg 60, zijn bedoeld voor de bouw van een transformatorstation door Enexis.
Enexis heeft als netbeheerder in Nederland de wettelijke taak om elektriciteitsnetten aan te leggen en te onderhouden, zoals vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998. De gemeente ziet Enexis als de enige geschikte partij voor deze aankoop, waardoor een brede selectieprocedure niet nodig is.
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