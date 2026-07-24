Beslistermijn verlengd voor turnhal en BSO in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning voor de bouw van een turnhal en BSO bij Stappegoor verlengd. De aanvraag is op 28 mei 2026 ingediend en de termijn loopt nu tot 15 september 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag met het zaaknummer Z2026-00006699 betreft de bouw van een turnhal en een buitenschoolse opvang (BSO) in de wijk Stappegoor in Tilburg. Door de verlenging van de behandeltijd kan de beslistermijn eventueel nog verder worden opgeschort, waardoor deze op een latere datum kan eindigen.

Wanneer er een besluit is genomen, zal de gemeente Tilburg dit bekendmaken via een nieuw bericht. Bij vragen over deze aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Tilburg, onder vermelding van het zaaknummer.