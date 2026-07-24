Evenementenvergunning verleend voor TOPweek in Tilburg

De burgemeester van Tilburg heeft een evenementenvergunning verleend voor de TOPweek bij Olof, die van 18 tot en met 21 augustus 2026 plaatsvindt aan de Spoorlaan 330-332.

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De vergunning maakt het mogelijk dat het evenement dagelijks tussen drie uur 's middags en elf uur 's avonds wordt gehouden. De opbouw van het evenement is gepland van 14 tot en met 17 augustus, dagelijks tussen acht uur 's ochtends en negen uur 's avonds. De afbouw vindt plaats op 22 en 23 augustus binnen dezelfde tijdsperiode.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen tot en met 25 augustus 2026 bezwaar maken bij de gemeente Tilburg. Hiervoor is het zaaknummer Z2026-00006505 van belang.