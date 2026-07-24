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Omgevingsvergunning Valkenswaard verleend voor nieuwbouwwoningen

Vandaag om 10:04

De gemeente Valkenswaard heeft een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de positie van nieuwbouwwoningen aan de Schafterdijk 23-23A-23B.

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Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 451119. Deze vergunning betreft een buitenplanse activiteit die de wijziging van de positie van nieuwbouwwoningen aan de Schafterdijk in Valkenswaard mogelijk maakt.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. De periode om bezwaar in te dienen is gestart op 23 juli 2026 en duurt zes weken. Gedurende deze tijd liggen de documenten ter inzage op het gemeentehuis van Valkenswaard.

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