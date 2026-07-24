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Nieuwe aanvraag voor bijgebouw in Valkenswaard
Vandaag om 10:04
Op de Zandbergstraat in Valkenswaard is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bijgebouw en overkapping.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is door de gemeente Valkenswaard ontvangen op 21 juli 2026. De plannen voor het bijgebouw en de overkapping zijn ingediend voor het adres Zandbergstraat 50. Het zaaknummer voor deze aanvraag is 506.450.
Momenteel kan er niet formeel worden gereageerd op de aanvraag, en de plannen zijn niet beschikbaar voor inzage.
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