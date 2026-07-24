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Vergunning aangevraagd voor leegstaande woning in Valkenswaard

Vandaag om 10:04

In Valkenswaard is een aanvraag ingediend voor het bewonen van een leegstaande mantelzorgwoning aan de Dommelseweg. De gemeente ontving deze aanvraag op 21 juli.

Gevonden voor jou

Op Dommelseweg 148 in Valkenswaard is een aanvraag ingediend voor ontheffing om een leegstaande mantelzorgwoning te bewonen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 506455 en betreft een mogelijke strijd met de regels voor Ruimtelijke Ordening.

Hoewel de aanvraag is ontvangen, kunnen inwoners hier niet formeel op reageren en liggen de plannen niet ter inzage.

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