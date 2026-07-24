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Vergunningaanvraag ingetrokken in Valkenswaard

Vandaag om 10:04

De gemeente Valkenswaard heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken op verzoek van de aanvrager. Het gaat om de locatie aan de Karel Mollenstraat Zuid 48.

Gevonden voor jou

Op 22 juli 2026 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Karel Mollenstraat Zuid 48 in Valkenswaard ingetrokken. Deze intrekking is vastgelegd onder zaaknummer 478102.

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit is aanwezig. De bezwaartermijn begon op 23 juli 2026 en duurt zes weken. Gedurende deze periode zijn de relevante documenten in te zien op het gemeentehuis.

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