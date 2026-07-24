Advertentie
Vergunningaanvraag ingetrokken in Valkenswaard
Vandaag om 10:04
De gemeente Valkenswaard heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingetrokken op verzoek van de aanvrager. Het gaat om de locatie aan de Karel Mollenstraat Zuid 48.
Op 22 juli 2026 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor Karel Mollenstraat Zuid 48 in Valkenswaard ingetrokken. Deze intrekking is vastgelegd onder zaaknummer 478102.
De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit is aanwezig. De bezwaartermijn begon op 23 juli 2026 en duurt zes weken. Gedurende deze periode zijn de relevante documenten in te zien op het gemeentehuis.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie