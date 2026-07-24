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Omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding woning in Valkenswaard
Vandaag om 10:04
De gemeente Valkenswaard heeft op 22 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woonhuis aan de Eindhovenseweg 271.
De vergunning heeft betrekking op de bouw van een uitbreiding aan het woonhuis. De locatie bevindt zich aan de Eindhovenseweg 271 in Valkenswaard. Het besluit is genomen onder zaaknummer 501570.
Vanaf 23 juli 2026 kunnen betrokkenen zes weken lang bezwaar maken. De benodigde documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Valkenswaard.
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