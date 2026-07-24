Opslag organische stoffen gemeld in Heijningen

Wematech Milieu Adviseurs B.V. heeft in Heijningen een melding gedaan voor de opslag van organische peroxiden. De melding is op 28 oktober 2025 ingediend en op 21 juli 2026 afgehandeld.

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Het bedrijf Wematech Milieu Adviseurs B.V., gevestigd aan de Markweg Zuid in Heijningen, heeft een melding gedaan onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een milieubelastende activiteit die betrekking heeft op het opslaan van organische peroxiden in verpakking. Deze stoffen worden vaak gebruikt in de chemische industrie, bijvoorbeeld als katalysatoren.

De melding, met DSO-kenmerk 2025102800764 en zaaknummer Z2025-00025512, ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingediend. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.