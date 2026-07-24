Nieuw clubgebouw gepland aan Grintweg in Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuw clubgebouw aan de Grintweg in Willemstad. De aanvraag kwam binnen op 21 juli 2026.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt behandeld volgens de gebruikelijke voorbereidingsprocedure. Het betreft een nieuw clubgebouw aan de Grintweg, zonder een specifiek huisnummer. Momenteel is er nog geen beslissing genomen over de vergunning.

Inwoners die de aanvraag willen inzien, kunnen contact opnemen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk. Zij kunnen een afspraak maken om de details van de aanvraag te bekijken.