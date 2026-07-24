Omgevingsvergunning aangevraagd voor woonwagen in Klundert

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonwagen aan de Blauwe Hoefsweg 26b in Klundert. De aanvraag is ingediend op 21 juli 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft de aanvraag ontvangen en behandelt deze volgens de standaard procedure voor omgevingsvergunningen. De aanvraag betreft het plaatsen van een woonwagen op het genoemde adres.

Hoewel de aanvraag is ingediend, kan er op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente Moerdijk.