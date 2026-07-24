Navigatie overslaan
Ontdek

Omgevingsvergunning aangevraagd voor woonwagen in Klundert

Vandaag om 10:04

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonwagen aan de Blauwe Hoefsweg 26b in Klundert. De aanvraag is ingediend op 21 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft de aanvraag ontvangen en behandelt deze volgens de standaard procedure voor omgevingsvergunningen. De aanvraag betreft het plaatsen van een woonwagen op het genoemde adres.

Hoewel de aanvraag is ingediend, kan er op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente Moerdijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Moerdijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.