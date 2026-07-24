22 woningen in Standdaarbuiten krijgen groen licht voor renovatie

De gemeente Moerdijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor de renovatie van 22 woningen aan de Predikherenstraat in Standdaarbuiten. De vergunning, verzonden op 22 juli 2026, is toegekend aan de huizen met de nummers 1 tot en met 31 (oneven) en 2 tot en met 12 (even).

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De renovatieplannen voor de woningen in Standdaarbuiten zijn goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden binnenkort kunnen beginnen. De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk en treedt in werking na bekendmaking van het besluit. Dit betekent dat de renovatie van de 22 woningen voortvarend van start kan gaan.