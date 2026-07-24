26 woningen in Zevenbergen krijgen renovatievergunning

De gemeente Moerdijk heeft een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van 26 woningen in Zevenbergen. De vergunning is op 21 juli 2026 verzonden en geldt voor adressen aan de Hazeldonkse Zandweg, Sint Josephplein en Sint Josephstraat.

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De renovatie omvat woningen aan de Hazeldonkse Zandweg 57 tot en met 67, Sint Josephplein 1 tot en met 13, Sint Josephplein 2 tot en met 8, en Sint Josephstraat 2 tot en met 24 in Zevenbergen. De vergunning is verleend volgens de standaard voorbereidingsprocedure.

Vanaf de dag na de bekendmaking kunnen belangstellenden binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing. Ook is er een mogelijkheid tot een voorlopige voorziening bij de rechtbank, waardoor de renovatie voorlopig kan worden stilgelegd.