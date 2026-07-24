Vergunningsaanvraag voor agrarisch bouwwerk in Helenaveen

De gemeente heeft op 21 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een agrarisch bouwwerk met nevenfuncties te realiseren aan de Oude Peelstraat 97 in Helenaveen.

Gevonden voor jou

De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1128 en betreft de bouwactiviteit binnen het omgevingsplan. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd indien nodig. Bij vragen over de aanvraag kunnen belangstellenden contact opnemen met de gemeente Deurne.