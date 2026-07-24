Nieuwe basisschool krijgt groen licht in Neerkant

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe basisschool aan de Dorpsstraat 11 in Neerkant. Het besluit is genomen op 21 juli 2026 en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

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Op de locatie aan de Dorpsstraat 11 in Neerkant komt een nieuwe basisschool. De vergunning is goedgekeurd onder zaaknummer HZ-2025-1537. Het besluit omvat zowel de bouw als het gebruik van de school. Ook het uitvoeren van andere werkzaamheden die geen bouwwerk zijn, valt binnen de vergunning.

Belangstellenden kunnen de stukken inzien door contact op te nemen met de gemeente. Het besluit maakt deel uit van een publicatie en is beschikbaar als bijlage. Voor verdere procedurele vragen is de gemeente Deurne bereikbaar via e-mail of telefoon.