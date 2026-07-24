Deurne verkoopt en geeft gemeentegrond in bruikleen

De gemeente Deurne heeft plannen om grond te verkopen en in bruikleen te geven. Het gaat om percelen nabij de Zeilbergsestraat en Broekstraat, evenals Vossenweg en Willige Laagt. Enkel aangrenzende eigenaren komen in aanmerking vanwege project Aanpak Oneigenlijk grondgebruik.

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De gemeente Deurne wil bepaalde stukken grond verkopen en in bruikleen geven. De percelen liggen bij de Zeilbergsestraat 32a en Broekstraat 11 in Neerkant, en zijn respectievelijk 13 vierkante meter groot. Voor bruikleen betreft het stukken grond bij Vossenweg 4 in Liessel en Willige Laagt 16 in Deurne, met oppervlaktes van 30 en 18 vierkante meter.

Alleen de aangrenzende eigenaren komen in aanmerking voor de verkoop of bruikleen. Dit is onderdeel van het project Aanpak Oneigenlijk grondgebruik, dat gericht is op het reguleren van het gebruik van gemeentegrond door particulieren. De gemeente heeft besloten dat deze eigenaren de enige serieuze gegadigden zijn.