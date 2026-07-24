Kerststal in Veghel krijgt evenementenvergunning

De gemeente Meierijstad heeft op 21 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning om een kerststal te plaatsen in Veghel. Deze vergunning geldt van 1 november 2026 tot en met 10 januari 2027 bij de Kloosterhof.

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De kerststal wordt geplaatst op de locatie Kloosterhof in Veghel. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure voor evenementenvergunningen. De gemeente heeft normaal gesproken acht weken de tijd om een besluit te nemen, maar deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Daarnaast kan de termijn worden opgeschort als er extra informatie van de aanvrager nodig is.

Het zaaknummer van de aanvraag is VEV-2026-3590. Dit nummer is belangrijk voor alle correspondentie over de vergunning. De gemeente vraagt om deze gegevens te vermelden voor een snellere afhandeling.