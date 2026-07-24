Wijziging brandscheiding aangevraagd voor Zoeksestraat in Schijf

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om de brandscheiding te wijzigen op Zoeksestraat 5 A in Schijf. De aanvraag werd ingediend op 10 juli 2026 en een besluit wordt verwacht voor 4 september 2026.

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Op het adres Zoeksestraat 5 A in Schijf is er een verzoek ingediend om de bestaande brandscheiding aan te passen. Dit betekent dat de veiligheidsbarrière tussen verschillende delen van een gebouw zal worden gewijzigd. De gemeente Rucphen beoordeelt momenteel deze aanvraag en verwacht voor begin september een beslissing te nemen.

Bij goedkeuring van de vergunning zal de gemeente dit bekendmaken en kunnen belangstellenden de documenten inzien en hun mening geven. Momenteel is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken, maar vragen kunnen al wel telefonisch worden gesteld aan de gemeente Rucphen.