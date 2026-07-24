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Melding toepassing grond bij Broekweg in Waalre
Vandaag om 10:15
Bij de Broekweg in Waalre heeft bedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. gemeld dat ze grond willen toepassen om een zandpad op te hogen. De melding is ingediend op 16 april 2026.
Het college van burgemeester en wethouders van Waalre heeft een melding ontvangen van J. van Uijthoven & Zn. B.V. voor het ophogen van een zandpad aan de Broekweg. Dit wordt gedaan door grond toe te passen, een activiteit die valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
Hoewel de melding officieel is geregistreerd op 16 april 2026, kunnen belanghebbenden hiertegen geen bezwaar maken, omdat het slechts een kennisgeving betreft. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld is Z-2026-007242.
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