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Omgevingsvergunning aangevraagd voor varkenshouderij in Odiliapeel

Vandaag om 10:20

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Maashorst hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de ontwikkeling van een varkenshouderij aan de Rode Eiklaan in Odiliapeel. De aanvraag is ingediend op 21 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een varkenshouderij aan de Rode Eiklaan 14 in Odiliapeel. Het gaat om een vergunningsaanvraag in het kader van de Omgevingswet, met zaaknummer Z/511387.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om te reageren op deze aanvraag. Dit zal in een latere fase mogelijk worden gemaakt.

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