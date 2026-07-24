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Maashorst keurt bodemenergiesysteem goed op Hoevenseweg
Vandaag om 10:20
De gemeente Maashorst heeft een melding ontvangen voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Hoevenseweg 5 D in Uden. Deze melding is op 2 juli 2026 ingediend en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Zo'n systeem gebruikt de warmte uit de grond om energie op te wekken. De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026070201884 en zaaknummer Z/509927.
Voor vragen kunnen belangstellenden contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord, met vermelding van het zaaknummer.
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