Bestemmingsplan Peka Kroef in Odiliapeel vastgesteld

De gemeenteraad van Maashorst heeft op 28 mei 2026 het bestemmingsplan Peka Kroef 2023 voor de Beukenlaan 61 in Odiliapeel vastgesteld. Dit plan richt zich op de herinrichting van bedrijfsonderdelen vanwege de toekomstige aanleg van de Verlengde Noordlaan.

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Het bestemmingsplan biedt ruimte voor een herstructurering van verkeersstromen, nieuwe parkeerplaatsen en uitbreiding van bedrijfsgebouwen. Daarnaast voorziet het in aanpassingen aan de kruising Noordlaan/Beukenlaan/Verlengde Noordlaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er wordt ook gezorgd voor een verbetering van het landschap.

Het bestemmingsplan ligt vanaf vandaag ter inzage bij het gemeentehuis in Uden. Voor het inzien van de stukken moet je een afspraak maken. Het plan is eveneens online beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.