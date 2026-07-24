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Vergunningsaanvraag voor woninguitbreiding in Bergeijk
Vandaag om 10:20
In Bergeijk is een vergunningsaanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een carport op Peerkensdries 44. De aanvraag werd op 22 juli 2026 ontvangen door de gemeente.
De gemeente Bergeijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 17247957. Deze aanvraag betreft zowel een bouwplan als technische bouwactiviteiten voor de locatie Peerkensdries 44. Er is nog geen toestemming verleend; de gemeente zal de aanvraag eerst beoordelen.
Het besluit over de aanvraag wordt later bekendgemaakt. Afhankelijk van de procedure kan dit binnen acht weken of zes maanden zijn. In het uiteindelijke besluit zal staan of en hoe er bezwaar kan worden gemaakt.
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