Accu's en zonnepanelen gepland op Bredasedijk in Bergeijk

Op de Bredasedijk in Bergeijk is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van accu's, zonnepanelen, een laadpaal en hekwerk. Deze aanvraag is op 21 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning en heeft zaaknummer 17247954. De gemeente Bergeijk gaat de aanvraag nu beoordelen. Er is nog geen toestemming verleend.

Als er een besluit wordt genomen, maakt de gemeente dit bekend. Dan wordt ook duidelijk of er bezwaar kan worden gemaakt. De standaard procedure duurt meestal acht weken, terwijl een uitgebreide procedure tot zes maanden kan duren.