Container geplaatst nabij Het Ronsel in Bergeijk voor tuinrenovatie

Vanaf 21 juli tot en met 31 juli 2026 wordt er een container geplaatst nabij Het Ronsel 18 in Bergeijk. Dit gebeurt in verband met een tuinrenovatie waarvoor de gemeente Bergeijk toestemming heeft gegeven.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft toestemming verleend voor het gebruik van de openbare ruimte door het plaatsen van een container. Dit vindt plaats bij Het Ronsel 18 en is onderdeel van een tuinrenovatie. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer 17247948.