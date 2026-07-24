Onthulling vergunning voor voorwerp op de weg in Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft een ontheffing verleend voor een voorwerp op of aan de weg aan de Pastoor de Katerstraat 11. De ontheffing geldt van 27 augustus tot en met 24 september 2026.

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Het besluit over de ontheffing is op 22 juli 2026 verzonden. Gedurende de genoemde periode mag een voorwerp op of aan de weg geplaatst worden. Dit kan bijvoorbeeld een tijdelijk bouwwerk of evenementenaankleding zijn.