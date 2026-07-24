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Kozijnen vervangen in Baarle-Nassau toegestaan
Vandaag om 10:20
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor het vervangen van de kozijnen aan de Burgemeester de Grauwstraat 16. Het besluit is op 22 juli 2026 verzonden.
De bewoners van het adres aan de Burgemeester de Grauwstraat in Baarle-Nassau hebben groen licht gekregen om hun kozijnen te vervangen. Het besluit is enkele dagen geleden officieel verzonden door het gemeentebestuur.
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